«Ростов» — «Зенит»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» – «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.96.
«Ростов» сыграет с «Зенитом» во втором туре РПЛ. Жаркий город Ростов принимает у себя дома холодный и прагматичный Питер. Команда Семака в первом матче не без проблем обыграла «Химки». Сейчас «Зенит» в хорошем настроении едет к «Ростову».
Команда Карпина в первом туре встречалась с другой довольно сильной командой – «Динамо». Ростовчане уступили москвичам по делу, как мне кажется. Не хватило «Ростову» привычной для Карпина организации и искры. Проблемы южан прошлого сезона плавно перетекли в этот.
«Зенит» же не особо утруждался с «Химками». Как мне показалось, победил он только из-за индивидуальных характеристик своих игроков. Делают качество питерцам не только футболисты на поле, но и на скамейке. Собственно, победы этот клуб добился только благодаря ротациям.
«Ростову» будет очень тяжело в матче с «Зенитом». Да, погода может быть на стороне хозяев поля. Но сомневаюсь, что жара поможет ростовчанам в обороне. В защите играть всегда сложнее, чем в нападении. А в этом противостоянии питерцы будут штурмом брать ворота «Ростова».
Я предлагаю поставить на победу «Зенита» с форой (-1) мяч. Всё-таки питерцы сейчас сильнее ростовчан».
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