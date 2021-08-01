«Ростов» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России по футболу
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Ростов» — «Зенит».
Ставка: ничья в первом тайме за 2.40, тотал меньше 2.5 гола за 2.06, точный счёт 1:1 за 7.50.
«Перед первой игрой «Ростова» ходило много всяких историй: будет ли Карпин тренером сборной России – не будет. Было много разговоров. Теперь все и всё понимают.
Более того, Карпин – очень принципиальный человек. Ему надо доказывать, что он способен управлять сборной России. «Зенит» выглядит интереснее, но игра пройдёт в Ростове-на-Дону.
Ну и хозяева с петербуржцами играют довольно-таки прилично в последнее время на своём поле. Потому жду, что южане дадут бой действующему чемпиону и зацепят ничью».
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