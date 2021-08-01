«Ростов» — «Зенит»: прогноз Романа Нагучева на матч РПЛ 1 августа

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Ростов» – «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.95.
«Ростов» очень неудачно играет с «Зенитом» в последние годы. Бывают крупные и странные поражения, неубедительные результаты. Хотя вроде бы «Ростов» по потенциалу не должен проигрывать так крупно, как, например, это было в прошлом сезоне.
У «Зенита» пока не разрешённая проблема с Азмуном. Непонятно, уезжает он или нет. Дзюба в начале сезона явно не в форме.
А «Ростов» показал, что любая неприятность очень быстро выбивает команду из колеи. Так было в игре с «Динамо». «Ростов» играет у себя дома, но играет с «Зенитом», который выглядит несколько крепче в начале сезона. Он показал это в игре с «Локомотивом» в Суперкубке, да и с «Химками» тоже смотрелся очень неплохо.
Поэтому в этой игре я бы рассчитывал на победу «Зенита». Даже предположу, что «Зенит» выиграет с Ф (-1). У «Ростова» слишком много потерь. У «Зенита» их нет. Только Оздоев».
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