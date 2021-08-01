«Краснодар» — «Химки»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч РПЛ

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Химки».
Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 4.5 гола за 1.84.
«В первом туре у «Краснодара» были проблемы, особенно в первом тайме. После перерыва команда Гончаренко сильно прибавила, да и замены помогли. Были проблемы, пришлось отражать пенальти, но в конечном итоге «Краснодар» выиграл достаточно уверенно. В матче с командой из Химок «Краснодар» тоже является фаворитом.
«Химки» — непростой соперник. Не забываем, что эта команда потеряла нескольких лидеров. Не хватает футболистов в разных линиях, об этом постоянно говорит Черевченко. В матче с «Зенитом» в первом тайме «Химки» смотрелись неплохо, но в итоге не хватило мастерства. Я подозреваю, что мастерства может не хватить и с «Краснодаром».
«Краснодар» — команда более дорогая и по именам более громкая. Думаю, «Краснодар» должен в этом матче победить, но при этом вряд ли игра получится сверхрезультативной. «Химки» защищаются в пять защитников и умеют создавать давление в центре поля. Какие-то проблемы «Краснодару» они сумеют доставить. Ставлю на победу «Краснодара» и общий тотал матча меньше 4.5 гола».
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