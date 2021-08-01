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«Краснодар» — «Химки»: смотреть онлайн, прямой эфир матча, какой телеканал покажет

«Краснодар» — «Химки»: смотреть онлайн, прямой эфир матча, какой телеканал покажет
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1 августа состоится матч второго тура чемпионата России «Краснодар» — «Химки». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех химчан оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.75.

Букмекеры уверены, что матч второго тура РПЛ «Краснодар» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.76, на пенальти — за 2.35, на удаление — за 3.20.

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