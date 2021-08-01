«Ростов» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» во 2-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/22.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.99.

«Очень любопытный матч пройдёт в Ростове. Теперь любая игра ростовчан под микроскопом, под пристальным вниманием, так как Валерий Карпин стал главным тренером сборной. А тут ещё приезжает Сергей Семак с костяком национальной команды. Да, получил травму Оздоев. Но одна из главных интриг — приезжает Артем Дзюба. Карпин не закрыл для него двери в национальную команду, несмотря на их давний, многолетний конфликт. Дзюба постарается в этом матче максимально себя показать.



На низком старте с отъездом в Европу (леверкузенский «Байер») находится Сердар Азмун. Он в первом туре успел отличиться. У «Зенита» на старте неплохо сработали замены. «Зенит» обыграл «Химки» не по игре, а при помощи индивидуального мастерства. Сумели реализовать свои моменты. Хотя ту же подачу Ракицкого и удар Ерохина толком моментом не назовешь. Удачно доиграли эпизод.



«Ростов» в прошлом сезоне проиграл «Зениту» дома — 0:2. Опять этот матч пройдёт без зрителей. Но «Ростов» в первом туре показал неплохой футбол с «Динамо», особенно в первом тайме. Может быть, он уже наиграл на свой гол. Но у «Зенита» надёжная оборона. Не уверен, что удастся пробить Михаила Кержакова. Жду качельный футбол. Нравится ставка «2-3 гола в матче» за 1.99. Либо ничейку сгоняют 1:1, либо 2:0, 2:1 в ту или иную сторону. Может быть, и разгром, конечно, кто знает. Но возвращение Карпина на бровку должно добавить эмоций «Ростову».