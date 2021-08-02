Гавира/Эррера — Красильников/Стояновский: прогноз Павла Боровко на матч ОИ-2020

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч плей-офф Олимпиады-2020 по пляжному волейболу Гавира/Эррера — Красильников/Стояновский.



Ставка: индивидуальный тотал Гавира/Эррера больше 37.5 за 1.83.



«Российский дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновский во всех своих поединках на Олимпийских играх проиграл как минимум одну партию, притом в соперниках были очень слабые оппоненты. Порой складывалось такое ощущение, что россияне специально «сливают», потому что были моменты, что всё идёт идеально — и потом резко пропадает игра и появляется куча ошибок и наоборот. Красильников и Стояновский стоят в фаворитах на играх в Токио, но такие непонятные скачки не внушают оптимизма в радужные перспективы данной пары.



Испанцы Адриан Гавира Колладо и Пабло Эррера занимают 20-ю строку в мировом рейтинге. Они были соперниками на групповом этапе у другой российской пары Семёнов/Лешуков, и я пристально за ними наблюдал. По игре ничего плохого не скажу, испанцы в каждом поединке выглядели достойно и проиграли две игры топовым парам в совершенно равных матчах.



Просто уверен, что Адриан Гавира Колладо и Пабло Эррера дадут бой в данном матче и судьба путёвки будет решаться на тай-брейке. По моему мнению, на сегодняшний день это две совершенно равные пары, а коэффициент на российскую пару такой маленький только из-за былых заслуг», — сказал Боровко.