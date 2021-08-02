Япония — Доминиканская Республика: прогноз Тимура Хабибуллина на игру ОИ-2020

2 августа в рамках олимпийского турнира по волейболу сойдутся сборные Японии и Доминиканской Республики. Профессиональный гандикапер Тимур Хабибуллин дал прогноз на эту встречу.



Ставка: победа Японии за 1.76.



«Заключительный групповой день среди женских сборных. После него нам будут известны имена всех участников плей-офф олимпийского турнира.



Сборная Японии в прошлом матче проиграла прямому конкуренту, сборной Южной Кореи, 2:3. Поэтому матч будет за выход в плей-офф, где японки, без сомнений, обязаны побеждать на своей площадке.



Японки имеют в своём составе техничных волейболисток: Аи Курого, Сарина Кога и Маю Исикава. Если в Лиге наций нападающие были раскрепощены и набирали по 15,5 и более очков, то на олимпийском турнире волейболистки подсели, тем самым не навязав борьбу лидерам подгруппы.



Доминиканская Республика навязала борьбу практически всем сборным, но выиграла только у сборной Кении. Не вижу, за счёт чего можно обыграть японок в завтрашнем матче, несмотря на равные коэффициенты, которые дали букмекеры.



В предстоящем матче сборная Японии на домашних олимпийских играх обязана побеждать своих оппонентов, но одну из партий они, возможно, проиграют. В последней личной встрече, состоявшейся в Лиге наций, сборная Японии в пяти партиях одолела доминиканок. Примерно такого же сценария матча ожидаю в завтрашнем поединке», — сказал Хабибуллин.