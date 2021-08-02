«Ахмат» — «Сочи»: ставка Романа Павлюченко на игру 2-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Сочи».



Ставка: победа «Ахмата» за 2.85.



«Ахмат» и «Сочи» сыграют 2 августа. Во время предсезонной подготовки грозненская команда почти не побеждала. Грозненцы мне очень понравились в первом туре, когда они смогли разобраться с самарскими «Крыльями Советов» (2:1), несмотря на классный футбол от оппонента. В команде много молодых футболистов, за которыми стоит следить.



На мой взгляд, фаворитами будут именно хозяева поля. На этом стадионе гостям традиционно играть сложно, поскольку дома клуб преображается. Физические кондиции сейчас просто великолепные, так что есть возможность набрать ещё три балла.



Сочинцы потеряли в межсезонье Антона Заболотного, а в первой игре вовсе сенсационно уступили. Дебютант элитного дивизиона «Нижний Новгород» (0:1) доставил массу неприятностей еврокубковому бойцу. К слову, в Лиге конференций была обыграна «Кешля» со счётом 4:2.



По моему мнению, «леопарды» сейчас не в самой лучшей готовности, если судить по первому поединку. Безусловно, у сочинской дружины очень крепкий состав, только вот на выезде проявить свои лучшие стороны будет сложно», — сказал Павлюченко.