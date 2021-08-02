«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Павла Кириченко на матч 2-го тура чемпионата России

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил ставку на матч 2 тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи».



Ставка: «Ахмат» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.58.



«Параллельно со стартом РПЛ проходит отбор в еврокубки. И в этом сражении участвует ФК «Сочи».



Давно известно, что российские клубы испытывают немалые проблемы при игре на двух фронтах. «Сочи» уверенно прошёл один раунд отбора, но между матчами Лиги конференций была очень невзрачная игра первого тура РПЛ, проигранная в итоге дебютанту. Я уверен, что сочинцы очень хотят пройти в Лигу конференций. Вряд ли матч с «Ахматом» будет отдан без боя и на поле будет полурезерв, но мысли об игре с «Партизаном», которая уже в четверг, явно могут наложить отпечаток. Сербы, к слову, соперник очень серьёзный, с опытом игры в групповом этапе Лиги Европы.



«Ахмат» почти всегда начинает в РПЛ лучше, чем заканчивает. Несколько лет таким образом с треском проваливались надежды этой команды попасть в еврокубки. На своём поле команда особенно кусачая. И, учитывая выступление «Сочи» на двух фронтах, у команды Андрея Талалаева есть все шансы набрать очки в предстоящей игре», — сказал Кириченко.