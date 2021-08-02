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«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу РПЛ

«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу РПЛ
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Ахмат» — «Сочи».

Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.10.

«Сочи» не проигрывал «Ахмату» во всех четырех сыгранных матчах, а если считать товарищеские встречи, то вообще в шести. Во всех играх в рамках РПЛ было забито не более двух мячей. Сейчас в пользу «Ахмата» говорят домашние стены, результаты первого тура (поражение «Сочи» от «Нижнего Новгорода» и победа «Ахмата» в Самаре) и график матчей. «Сочи» из-за Лиги конференций проводит две игры в неделю.

Однако я предположу, что Владимир Федотов не допустит второго подряд поражения, и сыграю по тренду — непоражение «Сочи» и небольшое количество голов. Полагаю, что сочинцы еще не успели устать от игры на два фронта и тактически должны подстроиться под «Ахмат», — сказал Симонов.

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