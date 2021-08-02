Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Вашек Поспишил — Эмилио Гомес: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Вашингтоне

Вашек Поспишил — Эмилио Гомес: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Вашингтоне
Аудио-версия:
Комментарии

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/32 финала турнира в Вашингтоне Вашек Поспишил — Эмилио Гомес.

Ставка: ТБ 21 за 1.60.

«Завершился интересный и отчасти драматичный теннисный турнир на Олимпиаде, но соревнования продолжаются. Своего рода разгрузка в мужском туре, небольшая передышка наступила — лишь один АТР турнир пройдёт на этой неделе в Вашингтоне, плюс пара «челленджеров».

В матче Поспишил — Гомес, на старте американского «пятисотника», видим все предпосылки для высокого тотала. Эквадорец, что называется, уже «прибился» к кортам, успешно пройдя квалификацию, да и вообще много играет в Штатах, условия ему подходят.

Канадец Поспишил в этом сезоне неважно выступает в плане результатов, но и соперники пока попадались посерьёзнее, чем Гомес. Также не стоит забывать про крепкую подачу Вашека, которая всё ещё при нём. Здесь, в Вашингтоне, канадский теннисист выступал трижды, ни разу не прошёл первый круг, но все матчи игрались в три сета и с тай-брейком. Что-то похожее ожидаем и в этот раз», — сказал Фомин.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021