Вашек Поспишил — Эмилио Гомес: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Вашингтоне

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/32 финала турнира в Вашингтоне Вашек Поспишил — Эмилио Гомес.
Ставка: ТБ 21 за 1.60.
«Завершился интересный и отчасти драматичный теннисный турнир на Олимпиаде, но соревнования продолжаются. Своего рода разгрузка в мужском туре, небольшая передышка наступила — лишь один АТР турнир пройдёт на этой неделе в Вашингтоне, плюс пара «челленджеров».
В матче Поспишил — Гомес, на старте американского «пятисотника», видим все предпосылки для высокого тотала. Эквадорец, что называется, уже «прибился» к кортам, успешно пройдя квалификацию, да и вообще много играет в Штатах, условия ему подходят.
Канадец Поспишил в этом сезоне неважно выступает в плане результатов, но и соперники пока попадались посерьёзнее, чем Гомес. Также не стоит забывать про крепкую подачу Вашека, которая всё ещё при нём. Здесь, в Вашингтоне, канадский теннисист выступал трижды, ни разу не прошёл первый круг, но все матчи игрались в три сета и с тай-брейком. Что-то похожее ожидаем и в этот раз», — сказал Фомин.
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