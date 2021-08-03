Япония — Испания: прогноз Эдуарда Мора на игру Олимпиады-2020

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Япония — Испания.



Ставка: победа Испании за 2.21.



«Как правило, хозяева турнира здорово выступают на таких соревнованиях. Можно вспомнить чемпионат мира в Японии и Корее, где корейцы заняли 4-е место, а японцы дошли до 1/8. А также чемпионат мира — 2018, где хорошо выступила сборная России.



То же делает сейчас и Япония. Не потому, что это сильная команда, а из-за «родных стен». Тем более часовой пояс привычен для местных. Я сам провёл один сезон во Владивостоке и знаю, насколько сложно там играть поначалу. В итоге Япония разгромила Францию, а потом оказалась в полуфинале.



Но чем дольше соперники находятся в этом часовом поясе, тем больше они к нему привыкают. Таким образом, преимущество японцев тает.



Испанцы потихоньку набирают обороты. Конечно, мотивация на таких играх не такая серьёзная, как на взрослом уровне. Но если испанцы уже дошли до полуфинала, то им нет никакого смысла останавливаться.



Думаю, что в этой игре мы увидим лучшую Испанию. Атакующая четвёрка просто прекрасна. Я думаю, что Педри, Оярсабаль, Асенсио и Ольмо могут сформировать костяк и в основной сборной Испании.



Полагаю, что испанцы победят. Уверен, что японцы достигли своего максимума. Думаю, гости выйдут заряженными с первых минут, проблем не испытают и уверенно победят», — сказал Мор.