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Австралия — Россия: прогноз Павла Боровко на матч турнира по водному поло ОИ-2020

Австралия — Россия: прогноз Павла Боровко на матч турнира по водному поло ОИ-2020
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Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч женских ватерпольных команд Австралии и России в 1/4 финала Олимпиады-2020.

Ставка: индивидуальный тотал Австралии больше 9.5 за 1.46.

«Сборная Австралии заняла в своей очень непростой группе второе место. По завершении группового этапа Испания, Австралия и Нидерланды набрали по шесть очков, и во многих источниках австралийки стоят на третьем месте, так как у них самая плохая разница забитых и пропущенных из этих трёх сборных. Но по регламенту соревнований разница голов здесь уходит на второй план: сначала была определена по разности мячей лучшая команда из тройки — Испания, а затем в расчёт брался очный поединок Нидерландов и Австралии, который выиграли последние.

Сборная России заняла в своей группе третье место только потому, что в соперниках были очень слабые сборные Китая и Японии. В четвертьфинале с такой плохой игрой россиянкам рассчитывать не на что, подопечные Александра Гайдукова даже близко не показывают свою игру, очень много удаляются и, соответственно, очень много пропускают: от тех же слабейших сборных Китая и Японии пропустили 17 и 16 голов, это уже перебор. Конечно, хотелось бы, чтобы вратарь россиянок Анна Карнаух хоть что-то отбивала, но у неё игра не клеится на турнире.

Сборная России на групповом этапе пропускала сверх нормы, и, по моему мнению, в игре с Австралией ничего не должно поменяться. Австралийки просто обязаны находить ключи к игре соперника и выходить в полуфинал. Предложу рассмотреть ставку на индивидуальный тотал Австралии больше 9.5», — сказал Боровко.

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