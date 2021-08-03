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Япония — Испания: прогноз Александра Вишневского на полуфинал Олимпиады-2020

Япония — Испания: прогноз Александра Вишневского на полуфинал Олимпиады-2020
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала футбольного турнира Олимпиады в Токио Япония — Испания.

Ставка: проход Испании за 1.61.

«Эти команды сыграли 1:1 в товарищеском матче за три дня до старта Олимпиады. Испанцы тогда были на пике акклиматизации, и с тех пор команда Луиса де ла Фуэнте медленно, но верно прибавляет. Испанцы уже сыграли с огнём в четвертьфинале, но в итоге закончили тот тяжёлый матч крупной победой.

Японцы же, мне кажется, потеряли тот запал и физическую форму, на которой хозяева Олимпиады выиграли все три матча в групповом этапе. В четвертьфинале японцы за 120 минут не смогли забить в ворота скромной сборной Новой Зеландии и выиграли только по пенальти.

Меня приятно удивил коэффициент 1.61 на проход Испании в финал. Эта ставка мне кажется валуйной. Разница в классе соперников велика, при этом Испания успела набрать форму и находится в приподнятом настроении после драматичного четвертьфинала. Без особых сомнений ставлю на выход сборной Испании в финал», — сказал Вишневский.

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