«Спарта» — «Монако»: прогноз Эльвина Керимова на матч отбора Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч полуфинала квалификации Лиги чемпионов «Спарта» Прага — «Монако».



Ставка: обе забьют за 1.85.



«Стартовала Лига чемпионов. Позади уже два квалификационных раунда. «Спарта» встретится с «Монако», за который выступает наш Александр Головин. «Спарта» уже прошла одного соперника, причем серьёзного. На выезде пражане проиграли 1:2, но затем дома победили 2:0 венский «Рапид». Могли выиграть и крупнее. С первых и до последних минут команда Павела Врба доминировала, создавала моменты.



У «Рапида» тоже были шансы. Вратарь «Спарты» выручил свою команду, но преимущество было большим и заметным. Она заслуженно прошла дальше. Хороший матч провёл Карлсон, который забил пенальти. Неплохой матч провёл Якуб Пепешек, который заработал пенальти, отдал голевую передачу.



У «Спарты» очень крепкий состав, в котором выступают в основном чешские футболисты. Там есть система. Мы помним «Спарту» по выступлению в Лиге Европы. Это очень солидная команда. Дома пражский клуб будет точно играть смело. Отметим, что отменили правило выездного гола, поэтому «Спарте» нет смысла уже играть закрыто. Можно смело идти вперёд. То есть теперь команды, которые проводят первый матч дома, закрываться уже не будут.



«Монако» ещё не проводил официальных матчей. На бумаге «Монако» — фаворит, да и состав явно солиднее. Тренер Нико Ковач, проделавший хорошую работу, по-прежнему у руля. В товарищеских матчах «Монако» проиграл в последнем матче «Реалу Сосьедад», но в остальных матчах и много забивал, и выигрывал. К результатам товарищеских матчей относимся с пониманием того, что там команда играла не на максимуме.



«Монако» — команда играющая, усиливающаяся. Да, ушёл Йоветич, но пришёл арендованный Нюбель. Вратаря у «Баварии» арендовали на два года. Появился Якобс из «Кёльна». В товарищеских матчах «Монако» смотрелся неплохо. Нико Ковач в том числе занимался омоложением состава. В первой команде появились футболисты из академии. Мне кажется, что «Монако» в состоянии пройти два раунда и оказаться в Лиге чемпионов, но в Праге в игре со «Спартой» будет очень тяжело.



На исход матча ставить не буду, но, учитывая сильные стороны обеих команд, можно предположить, что футбол получится зрелищный. Я жду голов. «Спарта» и в чемпионате мощно стартовала, забив в двух матчах восемь мячей. Сейчас вот разгромила «Слован» (5:0). В первом туре победила со счётом 3:2. В матче со «Слованом» помогло удаление в стане соперника, но «Спарта» продолжала играть в атаку. Врба ротировал некоторых игроков.



На старте сезона вряд ли можно говорить об усталости. Скорее, от матча к матчу пражане набирают ход. Вообще я жду яркой и атакующей игры, поэтому ставлю на «обе забьют» за 1.85. Мне кажется, что такая ставка вполне может пройти», — сказал Керимов.