«Генк» — «Шахтёр»: ставка Владислава Турова на игру отбора Лиги чемпионов

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Генк» — «Шахтёр».



Ставка: индивидуальный тотал «Генка» больше 11.5 удара по воротам за 1.97.



«Генк» начал сезон немного раньше, чем «Шахтёр», однако старт тяжело назвать удачным. В первом матче сезона был проигрыш в Суперкубке от «Брюгге» (3:2), затем ничья со «Стандардом» (1:1) и домашний проигрыш от «Остенде» (3:4). Результаты перед квалификацией Лиги чемпионов очень тревожные. Однако одной главной особенностью этих матчей является нацеленность подопечных ван ден Брома на ворота соперника. В этих матчах «Генк» в среднем наносил более 18 ударов и ни разу меньше 12.



«Шахтёр» успел провести два тура в УПЛ, но эти матчи сложно рассматривать в контексте еврокубков. Кроме «Динамо» Киева, особых конкурентов на Украине у «горняков» нет. Основная масса клубов играют от глухой обороны и стараются как можно меньше пропустить.



В чемпионате Бельгии клубы играют в более атакующий футбол. Также нужно учитывать, что без правила выездного гола домашняя команда старается больше забить, чем боится пропустить. Всё-таки фактор домашнего поля и поддержки трибун для таких команд, как «Генк», — весомый фактор.



«Шахтёр» силён в атаке, но насколько надёжен в обороне, судить ещё рано. Даже не сомневаюсь, что хозяева в домашних стенах при первой возможности будут угрожать воротам Трубина. По первым матчам сезона проблем с голевыми моментами у «Генка» нет. С учётом матча в Бельгии ожидаю атакующей игры с достаточным количеством ударов у подопечных ван ден Брома», — сказал Туров.