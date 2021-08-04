«Спартак» — «Бенфика»: прогноз Константина Генича на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Спартак» — «Бенфика».



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.90.



«Квалификация Лиги чемпионов. Мы добрались и до этих матчей. Московский «Спартак» играет с «Бенфикой». Красно-белое противостояние. Что можно сказать про нынешнее состояние «Спартака» и «Бенфики»?



Наисложнейший соперник достался московской команде. Мы уже знаем, что победитель этой пары выходит на победителя пары ПСВ — «Мидтьюлланд». Но сейчас об этом лучше не думать и решать вот именно текущую задачу. С «Бенфикой» надо сыграть удачно, а дальше уже и не важно, с кем играть в раунде плей-офф.



Соперник действительно непростой. «Спартак» уже вкатился в сезон и сыграл два матча в РПЛ. Что удивляет? Хороший матч провел «Спартак» в Казани, но не забил, и не самый качественный матч был в Самаре, но удалось победить со счетом 1:0. Заработал пенальти и имеет уже три очка.



У «Бенфики» пока только контрольные матчи. Была игра против «Марселя», которая закончилась ничьей 1:1. Жорже Жезуш, который недолюбливает Руя Виторио, и это надо также учитывать, готовит команду к матчу со «Спартаком». Кстати, первый матч в чемпионате Португалии «Бенфика» проведет аккурат между двумя играми со «Спартаком».



Состав у «Бенфики», как вы, наверное, уже видели, просто потрясающий. Он еще усилился Романом Яремчуком, который не сыграет против «Спартака», так как его не успели заявить. Там и без него есть кому сыграть в атаке. Там есть и Пицци, и знакомый нам Жоао Марио. Есть еще ряд известных исполнителей. Если посмотреть на состав «Бенфики», то вы поймете, что соперник очень непростой.



Увы, «Спартак» сыграет дома лишь при трех тысячах болельщиков. Но что это такое на таком стадионе! Сложный матч для «Спартака» — и здесь двухматчевая стратегия очень важна. Руй Витория это прекрасно понимает. Вряд ли эта игра будет без забитых мячей, но и вряд ли она получится сверхрезультативной. Я так понимаю, что 2-3 гола в матче — это оптимальный вариант и оптимальный прогноз на эту встречу.



Вряд ли мы увидим какой-то разгром. Больше трех мячей не забьют, но и меньше двух вряд ли увидим», — сказал Генич.