«Спартак» — «Бенфика»: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».
Ставка: победа «Спартака» за 3.12.
«Спартак» принимает «Бенфику» 4 августа. Сезон для красно-белых обещает быть ярким, но старт не задался — 0:1 в стартовом туре с «Рубином». С другой стороны, получилось справиться с самарскими «Крыльями Советов» (1:0) несколько дней назад и подняться на промежуточное девятое место.
На мой взгляд, сегодня хозяева поля создадут небольшое преимущество. Ожиданий от них в этом году очень много и потихоньку нужно их подтверждать. Соперник очень неуступчивый, но дома нет иных вариантов, кроме победы, пусть и с минимальным счётом. На выезде будет гораздо сложнее.
«Орлы» провели не самый лучший год и оказались лишь в квалификации Лиги чемпионов. Регулярное первенство ещё не началось, что может сыграть на руку «Спартаку», ведь игровой тонус ещё не набран. Тем не менее, в товарищеских встречах у португальцев одни виктории.
Думаю, гости пропустят один мяч сегодня и уступят из-за этого, готовясь к ответной встрече, поскольку в Лиссабоне всё будет намного тяжелее. Жду победы российской команды», — сказал Павлюченко.
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