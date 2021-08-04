«Спартак» — «Бенфика»: ставка Александра Мостового на игру отбора Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».



Ставка: ничья за 3.58.



«Спартак» не сумел дать бой за золотые медали – традиционно подвела нестабильная игра. Впрочем, отставание от лидера на финише составило солидные восемь очков. Могу отметить только второй показатель команды по результативности атаки, хотя с таким составом этот итог мог быть более весомым.



Старт РПЛ принес уже традиционную осечку в первом туре от «Рубина» и минимальный успех с «Крыльями Советов».



«Бенфика» пока не стартовала. Кубок Португалии команда отдала «Браге», да и в Примейре «славные» остановились только на третьем месте.



«Спартак» впечатлил на турнире Париматч, но старт сезона уже остудил надежды болельщиков. Снова привычная нестабильность, но все-таки шансы у хозяев есть.



Кроме того, на стороне москвичей тот факт, что «орлы» проводят только первую официальную игру и все другие товарищеские поединки не в счет. Сначала я хотел отдать предпочтение «красно-белым», но теперь склоняюсь больше к мирному исходу. Рискну и поставлю на ничью в первой игре», — сказал Мостовой.