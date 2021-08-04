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«Динамо» Загреб — «Легия»: прогноз Ровшана Аскерова на матч отбора Лиги чемпионов

«Динамо» Загреб — «Легия»: прогноз Ровшана Аскерова на матч отбора Лиги чемпионов
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Знаток телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Легия».

Ставка: победа «Динамо» за 1.66.

«Загребский клуб без особых сложностей прошёл кипрскую «Омонию» на предыдущей стадии отбора к ЛЧ. 2:0 и 1:0. Варшавяне тоже не споткнулись на эстонской «Флоре» — 2:1 и 1:0. Однако соперники у обоих клубов были вполне им по зубам, несколько ниже классом. А потому трудно делать выводы, как готовы команды к личной дуэли. Но зато нам памятна прошлогодняя кампания хорватского клуба в Европе. Как он укротил и выставил из ЛЕ моуриньевский «Тоттенхэм», приблизив отставку великого португальца из лондонского клуба. Именно успехи прошлого сезона и заставляют считать «Загреб» фаворитом в паре. Думаю, тут не будет «низового» матча. Тотал больше 3,5, на своём поле «Загреб» будет стараться решить все проблемы. Но и «Легия» не станет «мальчиком для битья». Возможно, «сухими» ворота хозяев не останутся», — сказал Аскеров.

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