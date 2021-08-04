ОИ-2020. Прыжки в высоту: прогноз Павла Лысенкова на соревнования женщин в Токио

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на выступление женщин в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио.



Ставка: победа Ласицкене за 4.54.



«Я предлагаю обсудить лёгкую атлетику. Прыжки в высоту у женщин. Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих. Что я об этом думаю? Я думаю, что коэффициент на победу Ласицкене просто сногсшибателен — 4.54. Он как минимум достоин того, чтобы его рассмотреть.

Ласицкене приезжает на свою первую Олимпиаду. Но, насколько я слышал от коллег, она прилетит в самый последний момент, за несколько дней до начала старта, чтобы не проходить акклиматизацию. Есть такой подход, мол, ты прилетаешь, сразу выступаешь и после стартов улетаешь домой, живя всё это время по московскому времени.

Именно так делает знаменитый тренер фигуристов Москвина. Они в Азию прилетают чуть ли не на второй день соревнований. Ласицкене использует такую же тактику. Я слышал, что у неё была травма, но есть же колоссальный опыт. Ведь 80 раз на 59 турнирах Маша прыгала выше 2 метров.

Ярослава Магучих — это молодая девочка, которая прыгнула 2,06 и установила мировой рекорд по юниорам. Она считается главным претендентом, и кэф на неё предлагается меньше 2.00. Но Олимпиада — это такое дело, что талантливые и одаренные попадают под страшный пресс и могут его не выдержать.

У Марии это также первая Олимпиада, хотя она могла поехать в Рио и выигрывать, но там случилась ситуация с допингом, которая до сих пор продолжается в нашей лёгкой атлетике. Всё равно Маша — очень опытный спортсмен. Она понимает, что эта Олимпиада вполне может быть для неё последней.

Неизвестно, что будет с нашей лёгкой атлетикой. Надо брать золото здесь и сейчас. Второго шанса в карьере может и не быть. Я не говорю, что надо ставить на неё, но рассмотреть кэф 4,54, который выглядит очень привлекательно, обязательно стоит», — сказал Лысенков.