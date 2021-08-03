«Спарта» — «Монако»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграл Головин

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спарта» принимала «Монако». Встреча прошла на стадионе «Дженерали Арена — Летна» в Праге и завершилась победой монегасков со счётом 2:0.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в стартовый состав, отдал результативную передачу и был заменён на 76-й минуте.
На 37-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Монако» Орельен Чуаэми. Результативную передачу отдал Александр Головин. На 59-й минуте нападающий Кевин Фолланд упрочил преимущество «Монако» в счёте, забив гол после передачи полузащитника Софьяна Диопа.
Ставки на победу «Монако» принимались с коэффициентом 1.85: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1850 рублей. Ничья оценивалась в 4.10, победа «Спарты» — в 2.30.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.35, «обе забьют — нет» — за 2.40, гол в каждом тайме — за 1.65. Точный счёт 2:0 в пользу монегасков оценивался в 9.50, а победа «Монако» с форой (-1.5) — в 3.05.
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