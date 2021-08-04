«Спартак» — «Бенфика»: прогноз Федора Маслова на встречу отбора Лиги чемпионов

Известный блогер Федор Маслов сделал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».



Ставка: «Бенфика» не проиграет за 1.37.



«Букмекеры как-то очень верят в «Спартак» в этом матче, примерно поровну дают коэффициенты на победу и «Спартака», и Бенфики», не знаю-не знаю, я как-то более пессимистически смотрю на этот матч, и мне кажется, что не очень повезло «Спартаку», конечно, с жеребьевкой. Еще до группового этапа 2 шага надо сделать. Если «Спартак» пройдет «Бенфику», то будет еще раунд плей-офф, где он сыграет с кем-то из победителей: ПСВ там, по-моему, и еще кто-то. Но это все неважно. Давайте сначала будем об этом говорить, уже после того как «Спартак пройдет «Бенфику», если он её пройдет. Повторюсь, не верю в «Спартак» здесь, и мне кажется, что здесь «Бенфика», которая 3-е место в своем чемпионате, все-таки должна быть сильнее «Спартака, и если не обыгрывать на чужом поле, то как минимум не проигрывать в этом матче — это точно.



Поэтому «Бенфика» не проиграет в первом матче, ну и в связи с тем, что отменили правило выездного гола теперь в еврокубках, мне кажется, что не будут команды боятся, и будет больше открытого футбола. И «Спартак», если вдруг поведет в счете, вполне может бежать забивать дальше. Кстати, «Спартак» симпатично так играл и в первом матче с «Рубином», и были хорошие отрезки в матче с «Крыльями Советов», поэтому я думаю, что вполне может команда Руи Витории забить здесь, но я думаю, что «Бенфика» в таком случае забьет больше. Поэтому «Бенфика» не проиграет и общий тотал больше 2,5. Еще раз я попробую сыграть в тотал мячей, с третьего раза-то должно мне уже повезти. Пробуем вот так вот. Погнали. Лига чемпионов. Ура!», — сказал Маслов.