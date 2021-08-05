«Сочи» — «Партизан»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги конференций

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Сочи» — «Партизан».



Ставка: ничья за 3.35.



«Партизан» в этом сезоне провёл уже 5 матчей: две квалификации и три домашних. При этом сербы не пропустили пока ни одного мяча – это мощный результат.



Если говорить о «Сочи», то мы видели разную команду в матчах с «Нижним» и «Ахматом». Также мы видели качественную игру в квалификации, но там соперник был совсем другого уровня.



Поэтому думаю, что с «Партизаном» будет крайне сложно с учётом того, как у сербов настроена оборона. Кроме того, у сочинцев не будет преимущества в зрителях, так как матч пройдёт без них.



Думаю, «Партизан» вряд ли будет в этой игре форсировать. Он всё решит дома (постарается).



А сочинцам будет важно оставить себе шансы на выездной матч. Мне кажется, что хозяева могут побежать вперёд, будут рвать и метать. Ставлю на ничью в первом матче», — сказал Казанский.