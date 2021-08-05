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«Ракув» — «Рубин»: прогноз Дениса Казанского на игру квалификации Лиги конференций

«Ракув» — «Рубин»: прогноз Дениса Казанского на игру квалификации Лиги конференций
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ракув» — «Рубин».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.

«Тяжёлый соперник попался Леониду Викторовичу Слуцкому. Это команда, которая выиграла Кубок и только что выиграла Суперкубок, победив «Легию», – это было сильно. В последних матчах у «Ракува» странные игры в рамках польской Премьер-лиги: 3:2 и 0:3 в гостях.

«Рубин» пока только выигрывает. Для казанцев это важнейший, стратегический матч на выезде. Я думаю, что стоит обратить внимание на то, как «Ракув» отыграл предыдущие матчи в квалификации. Там ему противостояла литовская «Судува», где всё решилось в серии пенальти (два матча без голов).

Думаю, Слуцкий не будет здесь рисковать. Будет довольно закрытая игра. Всё надо будет решать дома, а здесь постараться сыграть очень строго в обороне. Возьму низ в этом матче», — сказал Казанский.

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