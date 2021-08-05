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Франция — Аргентина: прогноз Александра Аксёнова на волейбольный полуфинал ОИ-2020

Франция — Аргентина: прогноз Александра Аксёнова на волейбольный полуфинал ОИ-2020
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Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1/2 финала олимпийского турнира по волейболу у мужчин Франция – Аргентина.

Ставка: ТБ 7.5 игрока Франции с очками за 1.80.

«Один из полуфиналов мужского волейбольного турнира Олимпиады — это Аргентина против Франции. Эти две команды не ждали на стадии полуфинала, так как Аргентина играла с Италией. Была большая неожиданность, что Италия уступила, но если посмотреть на игру Аргентины по ходу всего турнира, то в группе они оставили без плей-офф США и отодвинули Францию. Уже никто и не удивится, если Аргентина окажется в финале.

Что касается Франции, то в четвертьфинале ждали эту команду, но когда в соперники попала Польша, то казалось, что шансы минимальные на полуфинал. Поляки какое-то время играли хорошо, французы не всегда, но начали добавлять и дотянули до пятого сета, а там уже создали преимущество, которое сумели удержать. Франция — это такой же скрытый потенциальный финалист, как и Аргентина. У команд примерно равные шансы.

Игра должна быть долгой — это раз. Абсолютно непредсказуемой. Учитывая, как Франция играла с Польшей, то не всё будет идти гладко, а значит, будут замены. Я бы поставил на то, что в составе Франции больше 7,5 игрока сумеют набрать очки», — сказал Аксёнов.

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