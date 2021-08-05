«Ракув» – «Рубин»: прогноз Ивана Млечного на матч квалификации Лиги конференций

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций «Ракув» – «Рубин».



Ставка: «Рубин» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.18.



«Казанскому «Рубину» предстоит сыграть свой матч в квалификации к Лиге конференций на выезде против польской команды под названием «Ракув». Команда достаточно неплохая, но лишь по меркам польского футбола. Нынешние обладатели Кубка и Суперкубка Польши, серебряные призеры минувшего сезона, благодаря этим заслугам оказались в еврокубках в первый раз в истории. Сценарий, конечно интересный, но мне кажется, что Слуцкому и команде бояться эту польскую дружину не стоит.



Казанцы достаточно в хорошей форме, Слуцкий поддерживает прекрасный микроклимат в коллективе. Индивидуально «Рубин» намного сильнее, чем их соперник, да и уровень чемпионата России, каким бы он не был, все-таки выше, чем уровень чемпионата Польши.



Казанцы выглядят намного предпочтительнее в любом раскладе, каким бы титулованным в своем «болоте» не был польский клуб. По итогу двухматчевого противостояния казанцы уж точно должны проходить дальше, но в первом матче мне кажется сделать достаточный задел у них не получится. Мне кажется, что этот матч будет низовым, поэтому мой прогноз будет таким – «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2,5», — сказал Млечный.