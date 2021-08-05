«Сочи» – «Партизан»: прогноз Дмитрия Симонова на матч отборочного раунда Лиги конференций

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2021/2022 «Сочи» — «Партизан».



Ставка: индвидуальный тотал «Сочи» меньше 1.5 за 1.61.



«Сразу скажу, что в этой паре фаворитом может являться «Партизан». Эта команд просто шикарно начала сезон. Сыграно 5 матчей, 3 – в чемпионате Сербии и 2 – в отборочном раунде Лиги конференций. В этих встречах «Партизан» забил 13 голов и ни одного не пропустил. Уже пять игр нового сезона эта команда не пропускает.



Игра «Сочи» на старте сезона не является стабильной. Есть положительные результаты, но есть и отрицательные. Было поражение в первом туре РПЛ от «Нижнего Новгорода». Потом победа на выезде в Грозном. Вроде бы «Сочи» и неплохо подготовился к сезону, но тяжелый график будет давать о себе знать. Все же для этой команды не совсем привычно проводить два матча в неделю. Определенные проблемы представляет собой отсутствие опыта на еврокубковой арене в целом, а «Партизан» имеет большой опыт выступления.



Предположу, что если «Сочи» и сумеет забить в этом матче, то вряд ли больше одного гола. При этом коэффициенты у букмекеров позволяют поставить на низ у команды «Сочи». Я выбираю эту ставку.



Вторую ставку я возьму рискованную, но с очень большим коэффициентом. Поставлю на то, что в этом матче забьет только «Партизан», то есть серия сербской команды без пропущенных мячей продлится до шести матчей. Этот вариант оценивается в 4,70. Рискну взять и эту ставку с очень большим коэффициентом.



Не думаю, что «Сочи» забьёт больше 1 мяча, и не исключаю варианта, при котором «Сочи» вообще не забьёт. Таким образом, может получиться так, что «Партизан» может одержать победу и в России. Я не исключаю этого. Хочется поддержать российскую команду, но мне кажется, что именно «Партизан» будет фаворитом в этой паре», — сказал Симонов.