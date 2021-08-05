«Ракув» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги конференций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги конференций «Ракув» — «Рубин».



Ставка: ничья за 3.46.



«Ракув» в минувшем сезоне завершил чемпионат на второй позиции, уступив чемпиону пять баллов. За 30 туров команда добыла 17 побед и 59 очков. В новом сезоне команда из Ченстоховы выиграла Суперкубок Польши, где обыграла «Легию». На первом этапе ЛКФ «красно-синие» обыграли «Судуву», правда, только в серии пенальти.



«Рубин» получил путёвку в Лигу конференций после четвертого итогового места в турнире РПЛ, где Казань сумела выиграть 16 поединков, что и принесло 53 очка.



Старт нового турнира принес татарстанцам две победы – над «Спартаком» и «Арсеналом».



Польский клуб не смог удивить в первых турах Лиги конференций, но вот победа в Суперкубке стоит внимания. Можно предположить, что на решающие матчи новый лидер польского футбола умеет собраться.



«Рубин» играет не всегда стабильно. К тому же, может сказаться волнение от стартового поединка в евросезоне. Предполагаю, что эта встреча завершится вничью», — сказал Мостовой.