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«Сочи» — «Партизан»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги конференций 5 августа

«Сочи» — «Партизан»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги конференций 5 августа
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги конференций «Сочи» — «Партизан».

Ставка: победа «Сочи» за 2.37.

«Сочинцы неожиданно для многих отвоевали еврокубковые путёвки и даже успели преодолеть один раунд. В прошлой стадии россияне не заметили сопротивления «Кешли» (3:0 и 4:2), победив с преимуществом в пять мячей. Во внутреннем первенстве на тяжелейшем выезде получилось переиграть «Ахмат» (2:1).

На мой взгляд, дома сочинский коллектив может взять викторию и пройти дальше. Состав у команды Владимира Федотова позволяет бороться за групповую стадию, так что жду победы на своём поле.

«Партизан» тоже преодолел предыдущий раунд, пусть и не так убедительно — 1:0 и 2:0 против «Дунайськи». В чемпионате Сербии также голов не было пропущено — 4:0 с «Вождовацом». После трёх туров коллектив занимает лидирующую позицию в сербской Суперлиге.

По моему мнению, на сербов лучше не ставить сегодня. В родных стенах они играют очень круто и могли бы дать бой, однако выездной статус добавляет проблем гостям. У них есть свои плюсы, отличная игра в обороне, техничные исполнители стандартов, но этого мало для прохода дальше», — сказал Павлюченко.

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