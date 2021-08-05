«Сочи» — «Партизан»: результат матча Лиги конференций, как сыграли, какой счёт, кто забил

«Сочи» сыграл вничью с «Партизаном» (Белград, Сербия). Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счётом 1:1.



Счёт на 66-й минуте открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Эквадорский хавбек реализовал пенальти. Стоит отметить, что одиннадцатиметровый был назначен в спорном моменте — вероятно, фол был за пределами штрафной площади «Партизана». Однако в отсутствии VAR арбитр принял решение самостоятельно и указал на «точку». На 73-й минуте «Партизан» сравнял счёт. Голом отметился нападающий сербской команды Рикарду Гомеш, который замкнул фланговую подачу Лазара Марковича.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.52: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3520 рублей. Успех «Партизана» оценивался в 2.90, успех «Сочи» — в 3.00.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.92, «обе забьют» — за 2.20. На пенальти давали 2.40, на точный счёт 1:1 — 7.00.