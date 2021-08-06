Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Партизан»: результат матча 5 августа, как сыграли, какой счёт, авторы голов

«Сочи» — «Партизан»: результат матча 5 августа, как сыграли, какой счёт, авторы голов
Аудио-версия:
Комментарии

«Сочи» сыграл вничью с «Партизаном» (Белград, Сербия). Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счётом 1:1.

Счёт на 66-й минуте открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Эквадорский хавбек реализовал пенальти. Стоит отметить, что одиннадцатиметровый был назначен в спорном моменте — вероятно, фол был за пределами штрафной площади «Партизана». Однако в отсутствие VAR арбитр принял решение самостоятельно и указал на «точку». На 73-й минуте «Партизан» сравнял счёт. Голом отметился нападающий сербской команды Рикарду Гомеш, который замкнул фланговую подачу Лазара Марковича.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.52: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3520 рублей. Успех «Партизана» оценивался в 2.90, успех «Сочи» — в 3.00.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.92, «обе забьют» — за 2.20. На пенальти давали 2.40, на точный счёт 1:1 — 7.00.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021