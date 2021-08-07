«Аякс» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч за Суперкубок Нидерландов

Известный спортивный журналист, комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч Суперкубка Нидерландов «Аякс» — ПСВ.
Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.44.
«Матч «Аякс» — ПСВ — начало сезона в Нидерландах.
Если для «Аякса» это будет первый официальный матч, потому что они напрямую попали в Лигу чемпионов, то для ПСВ — нет. ПСВ показал себя очень крутой командой в противостоянии с «Галатасараем», наверняка покажет и в битве с «Мидтьюлланном». Короче говоря, ПСВ в этом матче выглядит фаворитом, но не нужно забывать о том, что у «Аякса» почти не изменился состав.
ПСВ находится в такой замечательной форме, что считается фаворитом, несмотря на то, что по букмекерским котировкам фаворит всё равно «Аякс». В этой равной диспозиции я бы предпочёл вообще не брать победителя, но это точно будет результативный матч. Причин несколько. Во-первых, ПСВ хорошо начал сезон и забивает много, во-вторых, «Аякс» точно не станет отсиживаться в обороне, потому что просто этого не может. В-третьих, возможно, этот аргумент вам покажется глупым, но я очень давно не комментировал верхи, а это мой матч — мне его комментировать.
Тотал больше 3.5 — в Нидерландах запрещено забивать мало».
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