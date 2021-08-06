«Уфа» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Уфа» — «Локомотив» Москва в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.56.



«Третий тур РПЛ начинается в пятницу матчем в Уфе. «Уфа» после двух поражений на старте будет принимать одного из лидеров — московский «Локомотив». «Локо», в свою очередь, одержал две волевые победы. Мы видим, что в «Локомотиве» идут какие-то непонятные процессы, уходят лидеры, тем не менее, приходят новые футболисты — Едвай, Тикнизян. Не исключено, что и тот и другой дебютируют в составе «Локо» в этом матче.



«Локомотив» с ЦСКА показал очень качественный командный футбол и выиграл абсолютно по делу. Сейчас матч в Уфе на искусственном поле, о чём Николич сразу после матча с армейцами говорил.



Если посмотреть матчи «Уфы» и «Локомотива» за последнее время, то больше двух мячей в этих играх не забивается. В прошлом сезоне «Локомотив» с большим трудом выиграл в Уфе — 1:0. До этого была ничья в Уфе 1:1, было 0:0. «Уфа» даже выигрывала в 2017-м — 1:0. Но сейчас, как мне кажется, «Локомотив» проиграть не должен, несмотря на искусственный газон, несмотря на то что при Стукалове «Уфа» в целом смотрится весьма неплохо, агрессивнее играет в атаке. Но «Локомотив» — команда более организованная, качественная. Может сложиться та же ситуация, как в прошлом туре с «Динамо». Где-то индивидуальные ошибки уфимцев могут привести к проблемам у ворот Беленова. «Локомотив» же должен сыграть надёжно и аккуратно в обороне, пока он пропускает в каждом матче.



Не уверен на сто процентов, что «Локомотив» выиграет, но должен не проиграть. И опять-таки, не самый результативный матч должен быть. Можно рассмотреть «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.56. Можно сыграть и через тотал меньше 2.5 мяча. Там уже коэффициент ближе к двойке», — сказал Генич.