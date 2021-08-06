Олимпиада. Синхронное плавание: прогноз Павла Лысенкова на соревнования групп

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на выступление женщин в группах в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио.



Ставка: Китай займёт 1-е или 2-е место за 1.97.



«Конечно, я не буду вам предлагать ставку на сборную России, так как коэффициент тотально маленький. Так и будет, если не случится ничего экстраординарного, но я бы не стал это учитывать в прогнозах. Есть более интересный вариант — поставить на то, что какая-то из команд войдёт в двойку. Думаю, что Китай попадёт в двойку в выступлениях в группах. За это дают вполне нормальный коэффициент 1.98.



Если вы посмотрите статистику, то увидите, что Китай всегда был в группах вторым после России — так было на трёх последних Олимпиадах и так было на всех чемпионатах мира начиная с 2011 года.



На Олимпиаде всего два комплекта наград, и оба должна забирать Россия, а вот Китай в группах должен стать вторым. Такой мой прогноз — лайки, подписки, колокольчики.



Смотрите Олимпиаду, осталось три дня, а потом переключаемся на обычную, скучную жизнь. Футбол, хоккей, гольф, скейт — каждому своё», — сказал Лысенков.