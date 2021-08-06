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«Уфа» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на матч 2-го тура РПЛ

«Уфа» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на матч 2-го тура РПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата России «Уфа» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.21.

«Уфа» провела достаточно неплохую предсезонную подготовку и неплохо смотрелась в товарищеских встречах, однако старт сезона явно не задался. Башкирская команда уступила сначала московскому ЦСКА со счетом 0:1, а затем и «Динамо» (2:3) в упорной борьбе. Теперь вновь догонять конкурентов.

На мой взгляд, уфимцы потерпят очередное поражение от столичного клуба, всё-таки календарь на старте чемпионата очень тяжелый. Соперник находится на другом уровне и показывает привлекательный футбол в первых турах, так что будет тяжело.

«Локомотив» в прошлом году боролся за Лигу чемпионов, в этом тоже намерен сражаться за самые высокие позиции, несмотря на продажу Крыховяка. В Суперкубке железнодорожники уступили «Зениту» (0:3) без шансов, зато выиграли у тульского «Арсенала» (3:1). Особняком, конечно, стоит виктория в поединке с ЦСКА (2:1).

Думаю, что гостям встречи сегодня удастся увезти три очка. Классный футбол они продемонстрировали с армейцами, и вряд ли что-то изменится за неделю. К тому же подбор футболистов позволяет претендовать на тройку в РПЛ», — сказал Павлюченко.

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