Бразилия — Южная Корея: прогноз Александра Аксёнова на матч 1/2 финала ОИ-2020 в волейболе
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Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1/2 финала олимпийского турнира по волейболу у женщин Бразилия — Южная Корея.
Ставка: ТМ 140.5 за 1.76.
«Остаётся не так много времени до конца волейбольного турнира. Впереди полуфиналы в женской сетке. Давайте для начала обсудим матч между Бразилией и Южной Кореей.
Здесь всё очевидно: бразильянки — ярко выраженные фавориты. Скорее всего, они пройдут в финал и будут биться за золотые медали. Южная Корея уже задачу даже перевыполнила, хотя многое было продиктовано сеткой.
Бразильянки выиграют, а матч получится недолгим — можно поставить на тотал меньше 140.5 очков», — сказал Аксёнов.
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