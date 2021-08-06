Бразилия — Южная Корея: прогноз Александра Аксёнова на матч 1/2 финала ОИ-2020 в волейболе

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1/2 финала олимпийского турнира по волейболу у женщин Бразилия — Южная Корея.



Ставка: ТМ 140.5 за 1.76.



«Остаётся не так много времени до конца волейбольного турнира. Впереди полуфиналы в женской сетке. Давайте для начала обсудим матч между Бразилией и Южной Кореей.



Здесь всё очевидно: бразильянки — ярко выраженные фавориты. Скорее всего, они пройдут в финал и будут биться за золотые медали. Южная Корея уже задачу даже перевыполнила, хотя многое было продиктовано сеткой.



Бразильянки выиграют, а матч получится недолгим — можно поставить на тотал меньше 140.5 очков», — сказал Аксёнов.