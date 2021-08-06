«Уфа» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Симонова на игру РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Уфа» — «Локомотив».



Ставка: обе забьют — нет за 1.74.



«Локомотив» стартовал с двух побед, «Уфа» — с двух поражений. О напряжённой ситуации в «Локо» известно всем: многие игроки пока не понимают своего будущего. Уфимцам надо набирать очки — и самое время воспользоваться состоянием красно-зелёных. Николич выжимает из команды максимум, но рано или поздно внутреннее напряжение может сказаться. Для хозяев это хороший шанс зацепить очки.



В 14 официальных матчах «Уфы» и «Локо» лишь раз сыграла ставка ТБ 2.5 и только дважды «обе забьют». Уникальная статистика, поэтому предлагаю сыграть по тренду. Полагаю, что и сейчас мы вполне можем увидеть нерезультативный футбол, где будет забито не более двух мячей. Не исключал бы счета 0:0 — «Уфа» уже сыграла результативный матч с «Динамо» и ничего не извлекала из этого», — сказал Симонов.