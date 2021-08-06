«Уфа» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на встречу РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата России «Уфа» — «Локомотив».



Ставка: ничья за 3.38.



«За 30 туров прошлого сезона «Уфа» не смогла вступить в борьбу за место в еврокубках. Команда записала на свой счёт шесть побед и семь ничьих, что принесло 25 очков и 13-е место.



Старт нового первенства пока не внушает оптимизма ни мне, ни поклонникам коллектива. Если в первой игре команда выглядела достойно с именитым противником, то домашнее поражение от «Динамо» вызывает тревогу.



«Локомотив» сыграл отвратительно в Суперкубке, но на старте турнира Премьер-Лиги железнодорожники добыли две победы — над «Арсеналом» и ЦСКА.



Конечно, три игры подряд проигрывать не любит никто, к тому же последняя дуэль показала, что потенциал у команды всё-таки есть. Предполагаю, что сегодня хозяева сумеют зацепиться за первые турнирные баллы, учитывая непонятную ситуацию в «Локо». В этой игре рискну и поставлю на ничью», — сказал Мостовой.