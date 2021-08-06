Мексика — Япония: прогноз Романа Гутцайта на матч за 3-е место на Олимпиаде-2020

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч за 3-е место на олимпийском футбольном турнире Мексика — Япония.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.03.
«В матче за третье место между собой сыграют сборные Мексики и Японии. Мексиканцы в полуфинале с бразильцами проиграли. Жутко скучная игра получилась. Они смотрелись хуже. Это странно, ведь до этого Мексика смотрелась очень ярко и забивала крайне много. Однако тот поединок завершился унылыми нулями на табло.
Важно учитывать тот факт, что в Японии жуткая жара и влажность. Поэтому такие малорезультативные полуфиналы получились. Япония с Испанией тоже голов не забила в основное время.
Именно поэтому смотрю в сторону низового исхода. Тем более коэффициент очень хороший. Ставлю на тотал меньше 2.5 гола», — сказал Гутцайт.
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