Мексика — Япония: прогноз Романа Гутцайта на матч за 3-е место на Олимпиаде-2020

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч за 3-е место на олимпийском футбольном турнире Мексика — Япония.



Ставка: ТМ 2.5 за 2.03.



«В матче за третье место между собой сыграют сборные Мексики и Японии. Мексиканцы в полуфинале с бразильцами проиграли. Жутко скучная игра получилась. Они смотрелись хуже. Это странно, ведь до этого Мексика смотрелась очень ярко и забивала крайне много. Однако тот поединок завершился унылыми нулями на табло.



Важно учитывать тот факт, что в Японии жуткая жара и влажность. Поэтому такие малорезультативные полуфиналы получились. Япония с Испанией тоже голов не забила в основное время.



Именно поэтому смотрю в сторону низового исхода. Тем более коэффициент очень хороший. Ставлю на тотал меньше 2.5 гола», — сказал Гутцайт.