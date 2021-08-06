Мол/Сорум — Красильников/Стояновский: прогноз Павла Боровко на финал Олимпиады

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на финальный матч Олимпиады-2020 по пляжному волейболу Мол/Сорум — Красильников/Стояновский.
Ставка: победа Мола/Сорума за 1.66.
«Норвежская пара Андрес Бернтсан Мол и Кристиан Сандье Сорум ожидаемо легко дошла до финала. Букмекеры до начала Олимпиады неспроста давали скромный коэффициент 1.90 на то, что норвежцы завоюют золотые медали. Со стадии 1/8 финала Мол и Сорум показывают фантастический волейбол и просто катком прошлись по своим соперникам, не проиграв ни одного сета. У норвежцев получается всё, они разыгрались не на шутку, и я даже представить себе не могу, за счёт чего можно остановить это машину.
Про российскую пару Вячеслав Красильников и Олег Стояновский можно написать тоже самое, за тем исключением, что до начала Олимпийских игр на их победу давали коэффициент 5.20. Со стадии плей-офф они не оставили своим соперникам ни единого шанса и заслуженно вышли в финал. Главный матч турнира, тут уже нужно просто собраться с мыслями и показать свою лучшую игру.
Это лучший финал, который только можно было себе придумать! Ожидаю равный поединок, но как писал раньше, для меня Мол и Сорум сейчас просто идолы мужского пляжного волейбола, они, не напрягаясь и играя в полсилы, просто обязаны обыгрывать любого соперника, а тут финал и норвежцы включат максимальные обороты», — сказал Боровко.
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