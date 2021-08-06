Эксперты назвали шансы волейбольной сборной России выиграть Олимпиаду-2020

Вчера мужская сборная России по волейболу в полуфинале Олимпиады-2020 победила Бразилию со счётом 3:1 и прошла в финал соревнований. В решающем матче соперником команды Туомаса Саммельвуо стала сборная Франции, которая в своём полуфинале обыграла Аргентину 3:0.



Букмекеры принимают ставки на финал. По оценке аналитиков, россияне — фавориты матча. Поставить на нашу сборную можно с коэффициентом 1.60. Шансы французов оценивают коэффициентом 2.34.



На этом турнире сборные уже встречались в рамках группового этапа. Тогда французы победили в четырёх сетах, это единственное поражение России на Олимпиаде на данный момент. Победой Франции со счётом 3:1 завершилась и встреча в рамках Лиги наций в июне 2021 года.