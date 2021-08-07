«Спартак» — «Нижний Новгород»: где покажут, во сколько начало матча, какой телеканал
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7 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Спартак» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех нижегородцев оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 5.20.
Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.
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