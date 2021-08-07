«Лестер» — «Манчестер Сити»: где покажут, во сколько начало, по какому телеканалу смотреть

7 августа состоится матч Суперкубка Англии «Лестер» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Манчестера: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Лестера» оценён экспертами в 3.90. А ставки на ничью принимаются за 3.70.



Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. А поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Итоговый успех «Лестера» идёт за 2.60, а победа «Ман Сити» — за 1.55.