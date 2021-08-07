«Зенит» — «Краснодар»: эксперты назвали фаворита матча 3-го тура чемпионата России

7 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар». Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех краснодарцев оценён экспертами в 7.30. А ставки на ничью принимаются за 5.00.



Букмекеры уверены, что матч второго тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.35.