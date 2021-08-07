«Спартак» — «Нижний Новгород»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Спартак» — «Нижний Новгород».



Ставка: победа «Спартака» в 1-2 мяча за 2.08.

«Минувший сезон «Спартак» провёл уже традиционно нестабильно, но второе место сумел закрепить за собой в итоговой таблице. Неплохо сыграла команда в контрольных матчах, что давало некоторую надежду на успех, но «Рубин» остудил жаркие мечты уже в первом туре.



Второй матч РПЛ принёс небольшое утешение в Самаре, но в среду уже «Бенфика» развеяла над морем прах мечты о главном клубном турнире Европы. В Лиге чемпионов «Спартак» в очередной раз убедил, что уровень чемпионата России никак нельзя сравнить с ведущими европейскими турнирами.



«Нижний Новгород» занял третье место в ФНЛ, но благодаря «Оренбургу» переехал в элитное первенство. В первой игре нового сезона нижегородцы выиграли. На своём поле команда одолела «Сочи» (1:0), после чего в режиме чемпиона привезла очки из Екатеринбурга.



В этом матче преимущество московского клуба очевидно по всем линиям и класс не идёт ни в какое сравнение с новичком РПЛ. Я считаю, что самоотверженная игра нижегородцев не спасёт их от поражения, при этом потерю очков хозяевами никто не поймет.



Ожидаю уверенную победу «Спартака» в 1-2 мяча».