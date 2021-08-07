«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч на матч Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.28.
«Чемпион России стартовал в новом сезоне на мажорной ноте — команда выиграла Суперкубок страны, переиграв принципиального соперника — московский «Локомотив».
На старте турнира «Зенит» не стал нервировать своих болельщиков. За два тура на счету команды две уверенные победы над «Химками» и «Ростовом».
«Краснодар» в прошлом сезоне занял десятое итоговое место, что никак не отражает амбиции поклонников команды и руководства. Настораживает тот факт, что в контрольных поединках кубанский коллектив не смог ни разу выиграть, но первая игра нового турнира РПЛ принесла успех и надежду на лучшее, которую уже во втором туре в Краснодаре отобрали подмосковные «Химки».
Это поражение стало очень чувствительным, к тому же видны огромные проблемы именно в игровом плане.
Я считаю, моральное состояние и класс чемпиона не оставляют южанам никаких шансов. Предполагаю, что попытки закрыться и удержать счёт будут, но на сегодня «Зенит» очень хорош.
Рассчитываю на успех Санкт-Петербурга в два мяча».
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