«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч на матч Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.28.

«Чемпион России стартовал в новом сезоне на мажорной ноте — команда выиграла Суперкубок страны, переиграв принципиального соперника — московский «Локомотив».



На старте турнира «Зенит» не стал нервировать своих болельщиков. За два тура на счету команды две уверенные победы над «Химками» и «Ростовом».



«Краснодар» в прошлом сезоне занял десятое итоговое место, что никак не отражает амбиции поклонников команды и руководства. Настораживает тот факт, что в контрольных поединках кубанский коллектив не смог ни разу выиграть, но первая игра нового турнира РПЛ принесла успех и надежду на лучшее, которую уже во втором туре в Краснодаре отобрали подмосковные «Химки».



Это поражение стало очень чувствительным, к тому же видны огромные проблемы именно в игровом плане.



Я считаю, моральное состояние и класс чемпиона не оставляют южанам никаких шансов. Предполагаю, что попытки закрыться и удержать счёт будут, но на сегодня «Зенит» очень хорош.



Рассчитываю на успех Санкт-Петербурга в два мяча».