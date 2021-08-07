«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Максима Калиниченко на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.70.

«В рамках третьего тура РПЛ сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Ещё пару лет назад это была бы топовая вывеска —две яркие команды, которые могут выдать мощный матч. Но сегодня, к сожалению, краснодарцы, которые имеют перестановку в составе, уже не являются тем клубом, к которому мы только привыкли.



Такое ощущение, что «быки» ещё не все тренерские идеи Гончаренко приняли. Находится команда в перестройке. Есть предпосылки к тому, что «Краснодар» отойдёт от своего привычного атакующего стиля, который предполагал контроль мяча с первых минут. Сейчас этот южный клуб делает большую ставку на игру от обороны.



Сама по себе сейчас команда «Краснодара» не выглядит претендентом на чемпионство, как в прошлых сезонах. Грозным соперником для «Зенита» этот клуб сейчас тоже не является. Питерцы остались собой. Они достаточно предсказуемы, но от этого не менее опасны для своих противников. Уровень футболистов у Семака позволяет без проблем побеждать всех в РПЛ, что «Зенит» и доказал в первых турах нового сезона.



Поэтому здесь долго рассуждать не о чем. Думаю, что «Зенит» выиграет в этом матче. Считаю, что он одержит победу без особых проблем. Ставлю на успех команды Семака с форой (-1) мяч. Пока не вижу тех, кто может остановить «Зенит» в РПЛ. Но ключевое слово здесь «пока». Надеюсь, всё изменится».