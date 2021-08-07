Бразилия — Испания: прогноз Александра Вишневского на финал Олимпиады по футболу

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на финал футбольного турнира Олимпиады в Токио Бразилия — Испания.
Ставка: Испания не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.75.
«Имя фаворита по ходу турнира поменялось. Перед началом турнира им была сборная Испании, а второй была Бразилия. Сейчас всё поменялось, и фаворит в финале — Бразилия. Можно понять почему, так как сборная Испании несколько разочаровала своей игрой. Полуфинал с Японией по качеству игры был отвратительный.
Я бы отметил то, как сборная Бразилии здорово воспользовалась правом заявить трёх возрастных футболистов, которые старше 23 лет. Эти футболисты и обеспечивают разницу. Это Дани Алвес, вокруг которого сплотилась команда, цементирует оборону защитник Диего Карлос, вытащил серию пенальти опытный 31-летний вратарь.
Но всё-таки мне кажется, что сборная Испании в финале сможет показать игру того качества, которого не хватало ранее. С такими классными футболистами, как Солер, Оярсабаль, Педри, сборная Испании выглядит более толково. Она имеет хорошие шансы на трофей.
В финале не стоит ждать какого-то голевого пиршества, велика вероятность ничьей. Напрашивается ставка — Испания не проиграет при тотале меньше 3.5 за коэффициент 1.75. Если говорить о самом вероятном счёте, то это 1:1 — очень велики шансы, что игра перетечёт в дополнительное время, может, дойдёт дело и до серии пенальти».
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